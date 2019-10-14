С урока по вокалу - на занятие по хореографии. Елизавета Мисникова готовится к детскому "Евровидению"

Иностранного в "Пепельном" теперь40 %от общего текста

В ее ярко-пепельном хите теперь больше английских слов. Иностранного - ровно 40 процентов от общего текста. Именно столько допускается по правилам проекта. Изменилась и аранжировка композиции.

Ольга Дроздова, педагог по вокалу:

"У нас добавились английские припевы. Я думаю, что в этой качевой вариации английский не помешает потому, что мы выступаем в Европе, и большинство знает английский язык".

Елизавета Мисникова, представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019":

"Самое трудное то, что в этой песне идут сначала низкие ноты, а после этого я перехожу на высокие. После высоких мне надо опять спуститься вниз. Поэтому я бегаю, прыгаю и во время этого также пою и специально развиваю свое дыхание, чтобы мне было удобно и петь, и танцевать".

Состав балета расширили. На детском "Евровидении" с Лизой будет выступать пятьпарней

С урока по вокалу - на занятие по хореографии. Для выступления на детском "Евровидении" состав балета решено расширить. Вместо двух тылом Лизы будет пять парней-танцовщиков.

Сергей Слюсаренко, хореограф-постановщик:

"Элементы хип-хопа, стрит хореографии. Уличное, скажем, направление. У нас три персонажа на сцене - это Лиза, Максим и Егор. Остальные три парнябудут на втором плане ипросто дополняткартинку".

Помимо практически ежедневных репетиций в расписании Лизы - работа над образом со стилистами и многочисленные интервью. И все это без отрыва от учебы в школе. Также исполнительница и ее команда записали общий план номера для режиссеров шоу. Это позволит команде уже на первой репетиции в польской "Гливице-Арене"предложить белорусской делегации варианты съемки выступления.

Проголосовать за Елизавету Мисникову могут и сами белорусы

В отличие от взрослого "Евровидения", на детском конкурсе странам-участницам разрешено поддерживать своих представителей. Сделать это можно будет на официальном сайте шоу