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Самобытность востока в графике и живописи. Персональная выставка Владимира Гладкова

Серия работ В. Гладкова находится в собрании Музея мирового океана

Работы Владимира Гладкова можно увидеть не только в белорусских коллекциях, но и в собрании Калининградского музея Мирового океана. В прошлом году художник передал в фонды 32 картины с изображением Аральского моря. Серия ценна тем, что написана с натуры, а водоема уже не существует.

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