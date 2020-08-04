Самобытность востока в графике и живописи. Персональная выставка Владимира Гладкова

Работы Владимира Гладкова можно увидеть не только в белорусских коллекциях, но и в собрании Калининградского музея Мирового океана. В прошлом году художник передал в фонды 32 картины с изображением Аральского моря. Серия ценна тем, что написана с натуры, а водоема уже не существует.