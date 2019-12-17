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Самобытные изделия создают керамисты из Пуховичского района
Разноцветный хамелеон, уютные домики и зимние птицы - снегири. Самобытные изделия создают керамисты из Пуховичского района. Марина Горностаева и Елена Атрошкина вместе работают в школе искусств, преподают детям гончарное мастерство.
В свободное от работы время клеят статуэтки, мистических героев и глиняную посуду.
О стародавних белорусских изделиях от современных мастеров - материал Натальи Кезик.
Первое обжигание в печке керамист Марина Горностаева называет бисквитным. А создание глиняной посуды сравнивает с кулинарией. Рецепт теста-глины для разных изделий свой - особая консистенция с разными ингредиентами.
Марина Горностаева раскрашивает и формирует глину 13 лет подряд. С пластическим материалом мастер близко познакомилась на первом курсе университета. С тех пор глина для нее стала и работой, и хобби одновременно.
Сейчас ремесленница владеет тремя основными техниками глиняного творчества. Но больше всего нравится гончарство. На особом колесе изготавливает тарелки и вазы. А затем необходимую форму создает руками либо с помощью инструментов.
Особый подход к отделке своих изделий. Для этого у мастера целый арсенал красок, глиняных материалов и глазури. В ход идет даже обычное молоко - с ним преимущественно работает на занятиях со школьниками. Ученики и выпускники Марины Горностаевой не раз представляли свои глиняные шедевры на выставках и конкурсах.
Сейчас Марина Горностаева вместе с Еленой Атрошкиной гончарное мастерство преподают ученикам Дружненской школы искусств. Хотя и Елена сама когда-то была ученицей своей коллеги. По образованию мастер - учитель рисования и черчения.
Глина - довольно непредсказуемый материал. Керамисты до последнего времени не знают, как в окончательном варианте будут выглядеть их герои. Елена Атрошкина выделяет несколько сортов глины в зависимости от региона, где собирали материал. От этого зависит поведение природного пластилина при лепке, а затем в печке и во время декорирования.
Сейчас на столах мастеров - новогодний ассортимент. Множество серых мышат, авторские снегири и рождественские уютные домики. А создавать новогоднюю красоту мастерам каждый день помогают юные гончары, которые приходят сюда на занятия.
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