Самобытные цимбалы в Белгосфилармонии

Концерт дал образцовый цимбальный оркестр "Оберег" гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика по случаю своего 25-летия. Состав коллектива необычен. В унисон с цимбалами здесь звучат скрипка, флейта, виолончель. В репертуаре юбилейной программы широкая палитра: от опер и классических произведений до обработки белорусских народных песен.



Цимбальный оркестр "Оберег" - лауреат многочисленных международных музыкальных конкурсов в Италии, Чехии и Польше.