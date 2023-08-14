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Самое рейтинговое и талантливое шоу страны "Фактор.by" готовится к съемке телекастингов
Рысик исчез в гуще сказочного леса, а вот четверка звездных наставников пакует образы в чемоданы, чтобы выйти из-за кулис и тени на свет софитов "Фактор.by". Самое рейтинговое и талантливое шоу страны готовится к съемке телекастингов.
Сейчас команда проекта - в режиме тишины. Внимательно читают анкеты, смотрят и слушают видеовыступления. Задача: из тысячи выбрать самых одаренных. Голосом и биографией. На это уйдет месяц.
Кто не верит в силу онлайна и дистанцию, не просто отправили заявки и ждут чуда. Пришли показать свой "Фактор" лично! На то была отличная возможность в виде предкастинга. Он прошел в Минске, длился пять дней. Ежедневно по шесть часов. Более 300 человек сошлись на сцене минского караоке-клуба. Открытый микрофон, никаких ограничений.
Участникам - от 16 до 92 лет! Наши культурные обозреватели - Лидия Заблоцкая и Нина Можейко - пересекли черту наблюдающих и на пару дней сели в кресла жюри и примерили на себя роль судей. Их комментарии и эмоции прямо сейчас. Смотрите видео.
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