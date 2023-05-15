ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Самое рейтинговое шоу страны возвращается - "Фактор.by" принимает заявки на третий сезон

Объявлен прием онлайн-заявок для участия в третьем сезоне шоу "Фактор.by".

Не упустите свой шанс! Прямо сейчас заходите на сайт Белтелерадиокомпании, заполните заявку и добавьте фрагмент своего выступления.

И добро пожаловать в шоу!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все