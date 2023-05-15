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Самое рейтинговое шоу страны возвращается - "Фактор.by" принимает заявки на третий сезон
Объявлен прием онлайн-заявок для участия в третьем сезоне шоу "Фактор.by".
Не упустите свой шанс! Прямо сейчас заходите на сайт Белтелерадиокомпании, заполните заявку и добавьте фрагмент своего выступления.
И добро пожаловать в шоу!
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