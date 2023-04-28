Самую многочисленную номинацию радиоконкурса "Молодые таленты Беларуси" откроют в Доме радио 28 апреля

Неповторимые голоса, харизма и глубокий тембр. Сегодня в Большой студии Дома радио откроют самую многочисленную номинацию радиоконкурса "Молодые таленты Беларуси". Удивить жюри эстрадным вокалом попытаются коллективы.



В этом году из небольших поселков и региональных центров со всей страны на конкурс их приехало 27. Поборются за место в финале и почти две сотни солистов. Победителей проекта назовут после 25 мая. Помимо дипломов и памятных призов от Первого Национального, молодые таланты получат возможность услышать себя в эфире главного радиоканала страны.