Самую танцующую пару выбрали в Минске

В столице выбрали самую танцующую пару. Сергей Шарко и Елизавета Гракович исполняли сальсу более трех часов без перерыва. Принять участие в танцевальном марафоне решили 30 пар. Им необходимо было синхронно двигаться под латиноамериканские ритмы как можно дольше. А параллельно с флешмобом проводились конкурсы.