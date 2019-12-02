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Самую танцующую пару выбрали в Минске

В столице выбрали самую танцующую пару. Сергей Шарко и Елизавета Гракович исполняли сальсу более трех часов без перерыва. Принять участие в танцевальном марафоне решили 30 пар. Им необходимо было синхронно двигаться под латиноамериканские ритмы как можно дольше. А параллельно с флешмобом проводились конкурсы.

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