Самые яркие фестивальные мгновения "Славянского базара" за прошедшие десятилетия. Все эмоции - на фото. Экспозиция ждет в минском торговом центре "Столица". 24 фотокадра переносят в фестивальную атмосферу и приглашают на "Славянку", которая стартует практически через месяц.

Вспомнить моменты международного фестиваля приехали звезды белорусской эстрады, которые в разные годы участвовали в конкурсных и концертных программах. Они выступили в праздничном концерте.