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Самые яркие фестивальные мгновения "Славянского базара" за прошедшие десятилетия
Самые яркие фестивальные мгновения "Славянского базара" за прошедшие десятилетия. Все эмоции - на фото. Экспозиция ждет в минском торговом центре "Столица". 24 фотокадра переносят в фестивальную атмосферу и приглашают на "Славянку", которая стартует практически через месяц.
Вспомнить моменты международного фестиваля приехали звезды белорусской эстрады, которые в разные годы участвовали в конкурсных и концертных программах. Они выступили в праздничном концерте.
Фотовыставка - это уникальная металлическая конструкция, которая имитирует сценическую арку главной сцены летнего амфитеатра. В этом году легендарной концертной площадке "Славянского базара в Витебске" исполняется 35 лет. "Мгновения фестиваля" можно будет увидеть до 23 июня, потом фотопроект отправится на площадку павильона Беларуси в ВДНХ в Москве.
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