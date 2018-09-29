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Самые яркие кадры агрофестиваля "Дожинки" в Мяделе
Итоги слаженной работы аграриев подытоживают "Дожинки". Сегодня эстафету чествования лучших тружеников села принял центральный регион. В этом сезоне Минская область удерживает статус главной житницы страны. И вот такой пышный каравай здесь получился - 1 миллион 300 тысяч тонн. Лидеры уборочной кампании - Дзержинский, Пуховичский и Минский районы. Награды и благодарности сегодня нашли своих героев. На сцену обновленного амфитеатра поднимались лучшие комбайнеры, механизаторы, семейные экипажи. Самые яркие кадры агрофестиваля - у Юлии Токарь.
Душевные песни, танцы и сладкий аромат свежей выпечки: 7-тысячный Мядель сегодня - большая опен-эйр-площадка с урожайным колоритом. Презентуют 22 каравая - от каждого района области.
А на сцене обновленного Мядельского амфитеатра на тысячу мест награды и благодарности находят своих героев. Это комбайнеры, механизаторы, операторы сушильных комплексов, семейные экипажи. Лучших участников жатвы - полсотни. Пьедестал хлеборобов уже традиционно по плечу Владимиру Саладухе.
В этом сезоне Минская область удерживает статус главной житницы страны. Пышный каравай получился - 1 миллион 300 тысяч тонн. Лидеры уборочной кампании - Дзержинский, Пуховичский и Минский районы.
"Дожинки" - не только подведение урожайных итогов, но и творческих. На главной площадке развернулся город мастеров. Сотня умельцев презентует свои плетеные корзины, рушники, деревянные ложки…
В ожидании праздника город пребывал несколько месяцев. К "Дожинкам" построили гостиницу, новые дома, благоустроили парки. Сегодня открыли загс. Ведь именно осень - свадебная пора. Такого количества гостей на своем торжестве новоиспеченная семья Демидович явно не ожидала.
Безусловно, новый имидж Нарочанского края впечатляет. И этот тот случай, когда говорят: один день весь год кормит. Ведь "Дожинки" пройдут, а преображенный город останется. Хотя полевые работы продолжаются. Озимые уже посеяны. Идет уборка картофеля, кукурузы, сахарной свеклы. А значит, сельскохозяйственный год продолжается.
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