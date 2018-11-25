Самые яркие моменты евронедели в репортаже Нины Можейко

Передаем слово Нине Можейко - у нее самые яркие моменты евронедели. Давайте вспомним, как это было.

Шок-контент. Для этого сразу два повода: представительница Австралии в Минске. И чтобы усилить первое впечатление, спецэффекты в виде снега.

Звездный десант артистов прилетел, как и положено, накануне церемонии открытия евронедели.

Но прежде песня. Это и понятно - международный музыкальный конкурс. Поэтому собрать голоса для общей песни заранее было непросто. 20 стран-участниц, и все в разных тональностях. Масштабный хит подготовили в сжатые сроки сразу по приезду делегатов. Ожидание стоило того.

Два десятка стран, и все на одном подиуме. В традиционном красном. Смол-ток с ведущими конкурса. Фотосессия на Polaroid, рукопожатие с главными мистерами детского “Евровидения” в Минске - супервайзером и генеральным продюсером.





Йон Ола Санд, супервайзер детского конкурса песни "Евровидение-2018":

"Мы долго совещались со странами-вещателями, и все они в один голос поддержали Минск. Некоторые из них помнили ту атмосферу 2010 года, когда вы принимали детское “Евровидение”. Это было супер по всем позициям".

Евровизионная выставка талантов прошла под сводами хрустальной вазы “БелЭкспо”. В живом (в буквальном смысл слова) коридоре из людей 3 000 квадратных метров - масштабы под стать талантам. Но не самые внушительные. Уже на следующий день первым в графике делегаций был визит во Дворец Независимости. Участники конкурса побывали в исторических залах, которые принимали самые значимые международные форумы. Нынешних посетителей они тоже заинтересовали с профессиональной точки зрения. Не устояли перед соблазном проверить акустику.

Но по-настоящему теплой атмосфера стала во время личной встречи участников и Главы государства. Неформально и почти шепотом, когда слышно каждое слова. Ребята хотели непременно обнять Президента, сделать с ним фото и даже спеть заглавную песню конкурса. Круг окончательно стал доверительным после этих слов Президента каждому артистов.

На память о встрече участники, делегаты и организаторы конкурса преподнесли Александру Лукашенко небольшой подарок - символический главный приз детского “Евровидения”. Каждому достался и эксклюзивный презент от Главы государства. А еще множество приятных воспоминаний и фотографий, которые в этот же день украсили интернет-странички гостей.

Застать конкурсантов с открытыми ртами и широко раскрытыми глазами можно было на первой репетиции.

Прежде чем начинать с артистами, каждая деталь номера была проработана. Тренировались на статистах - технических дублерах участников.

Гордон Бонелло, шоу-директор детского конкурса песни "Евровидение-2018":

"Нужно было заставить работать все и всех. У нас большая сцена, огромная публика и гигантская арена. Это было непросто для всех, особенно для белорусов, которые в прямом смысле слова сделали невозможное. Вся команда Белтелерадиокомпания была супер организована, вы должны гордиться вашими ребятами".

Первая репетиция белорусского делегата в родных стенах началась с проверки звука. Действовать решительно и быстро по точкам, подготовленным заранее.

Главную площадку конкурса превратили в гигантский евродом. На каждую из локаций можно пройти по стрелкам. Но прежде чем утвердить проект, он прошел согласование у специалистов по безопасности. Этот аспект конкурса приоритетный. Подключили все спецслужбы, которые есть у нас в стране.

Яркая зона “бабл делегейшн” не только красивая. Этот "пузырь"для делегаций точно не лопнет. Использовали безопасные материалы.

Здесь же можно подправить прическу, подкрасить глазки и даже пришить пуговицу. Участников командно готовят к выходу в прямой эфир конкурса.

Ведущие конкурса все это время не просто красили глаза, а не смыкали их, заучивая текст, ведь растеряться перед миллионами глаз недопустимо. А еще при этом нужно достойно выглядеть. Каждый образ утверждался с шоу-директором конкурса Гордоном Бонелло. На вешалке у сцены остались лишь те варианты, которые прошли контроль сквозь камеры.

А их было немало - 16. Без внимания операторов (а значит и зрителей) не осталось ни одного белого пятна. Тем более к трансляции подготовились: все технические конструкции задрапировали в черный цвет, поэтому космическая сцена буквально парила.

11 тысяч зрителей в зале и миллионы у экранов. Такого ни одна делегация не забудет. Такое остается в памяти навсегда.