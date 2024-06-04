Санкт-Петербургский театр балета им. Леонида Якобсона с гастролями в Минске. Что предложат зрителю артисты?

Увидеть три спектакля в "якобсоновской" пластике за один вечер. Проект "Балетное лето в Большом" продолжается. Гастрольную эстафету принимает Театр балета имени Леонида Якобсона. Накануне питерская труппа "примеряла" знакомую белорусскую сцену.

Продолжатели традиций ленинградского модерн-балета танцевали в Большом театре Беларуси в 2013 году. Сегодня состоится показ визитного трио спектаклей. На "598 тактов" композитора Баха поставил хореографию современник Самодуров. В его же прочтении и третье отделение, в котором эстеты услышат 18 минут "Озорных частушек" Родиона Щедрина. Танцевальное многоголосье как лучший балетный спектакль сезона отметили высшей театральной премией Петербурга - "Золотым софитом". И кульминация вечера - одноактный балет "Родэн". Это семь восстановленных миниатюр, задуманных самим Якобсоном.





Три спектакля пройдут во вторник, 4 июня, под фонограмму, но на авансцене будет весь состав солистов театра. Среди них и "Апполон" Денис Климук. С белоруса лепили центральную фигуру, что встречает зрителей над парадным входом в Большой театр.

"Балетное лето в Большом" продлится до 9 июня