Саундтреки к голливудским лентам можно послушать в Большом театре Беларуси

Музыка Голливуда на сцене Большого. Саундтреки к "Гарри Поттеру", "Звездным войнам", "Парку Юрского периода" - это произведения Джона Уильямса. В его творческой биографии пять "Оскаров", шесть "Эмми", семь премий Британской киноакадемии. А исполняет музыкальные шедевры под видеоряд лент Симфонический оркестр Большого. За дирижерским пультом маэстро Вильгельм Кайтель из Германии.