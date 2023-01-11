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Саундтреки к голливудским лентам можно послушать в Большом театре Беларуси

Музыка Голливуда на сцене Большого. Саундтреки к "Гарри Поттеру", "Звездным войнам", "Парку Юрского периода" - это произведения Джона Уильямса. В его творческой биографии пять "Оскаров", шесть "Эмми", семь премий Британской киноакадемии. А исполняет музыкальные шедевры под видеоряд лент Симфонический оркестр Большого. За дирижерским пультом маэстро Вильгельм Кайтель из Германии.

С голливудской программой оркестр Большого театра Беларуси слышала вся Европа, а сегодня вечером в 19:00 он дает очередной концерт на родной сцене. В программе сразу два хора.

Фото:pixabay.com

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