3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Саундтреки к голливудским лентам можно послушать в Большом театре Беларуси
Музыка Голливуда на сцене Большого. Саундтреки к "Гарри Поттеру", "Звездным войнам", "Парку Юрского периода" - это произведения Джона Уильямса. В его творческой биографии пять "Оскаров", шесть "Эмми", семь премий Британской киноакадемии. А исполняет музыкальные шедевры под видеоряд лент Симфонический оркестр Большого. За дирижерским пультом маэстро Вильгельм Кайтель из Германии.
С голливудской программой оркестр Большого театра Беларуси слышала вся Европа, а сегодня вечером в 19:00 он дает очередной концерт на родной сцене. В программе сразу два хора.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов