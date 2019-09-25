Саундтреки советского кино прозвучат во Дворце Республики в исполнении Президентского оркестра

Вальс из "Берегись автомобиля", "Александра" из "Москва слезам не верит", попурри из музыкальных тем "Кавказской пленницы". Саундтреки советского кино прозвучат сегодня во Дворце Республики в исполнении Президентского оркестра Беларуси. За дирижерским пультом маэстро Виктор Бабарикин. В программе два отделения только инструментального звучания. Это любимая всеми классика советского кино композиторов Гладкова, Зацепина, Дунаевского. Тематическим будет даже меню в кафе во время антракта.