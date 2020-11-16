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Сегодня 115 лет со дня рождения Яна Скрыгана

Писатель, поэт, публицист и критик. Его произведения включены в школьную и университетскую программы. Автор считается одним из основоположников белорусского литературного очерка. Помимо этого известен как выдающийся стилист и борец за чистоту родного языка. Он часто подписывался необычными псевдонимами, среди которых Пират, Видук, Янка Видук. Среди его известных изданий "Круги", "Бури над заводью", "Непрошеная слеза". Специально к памятной дате подготовлен тематический интернет-проект.

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