Сегодня 255 лет со дня рождения Михаила Клеофаса Огинского

Композитор, дипломат, общественный деятель, политик. Представитель древнего магнатского рода, который корнями уходит к Рюриковичам. Во многих странах сегодня вспоминают Михаила Клеофаса Огинского - автора знаменитого полонеза «Прощание с Родиной». 25 сентября исполняется 255 лет со дня его рождения.



Елена Бормотова - о человеке романтической эпохи. Усадьба Огинского в Залесье. Современный Сморгонский район. Ему она досталась в наследство. Вместе с Молодечно и Ганутой. В начале 19-го века это был простой деревянный дом, который до приезда нового владельца покрасили в белый цвет.







Человек, который лично получал должности от царей

Огинский лично руководит строительством усадьбы. Кроме того, нанимает знаменитого в то время архитектора Шульца и ботаника Струмилу. Он мог себе это позволить. Ведь за плечами немалые должности - был и великим подскарбием литовским. Если говорить современным языком, министром финансов. Должность, которую лично получил от Екатерины Второй. Она решила познакомиться с автором полонеза фа-мажор, под который танцевала на балах. Оказалось, композитор ей хорошо известен, только как политик и дипломат. Михаил Клеофас Огинский интересы страны представлял в Голландии и Великобритании.

Несмотря на то, что в этом году исполняется 255 лет со дня рождения Михаила Клеофаса Огинского - человека, чьи юбилеи внесены в календарь памятных дат ЮНЕСКО, в его биографии остается немало неизвестных фактов и неисследованных моментов. Один из главных вопросов, на который до сегодня нет точного ответа, - где же был написан знаменитый полонез №13? Есть несколько версий, но ученые склоняются все же к одной - "Прощание с Родиной" было написано в Залесье.





Политик, дипломат, которого прославило хобби композитора

Кстати, названия своим полонезам Огинский не давал, он просто их нумеровал. Всего 24. 28 романсов, опера, вальсы, марши, менуэты и галоп - более 7 десятков произведений. В Залесье Огинский прожил 20 лет. Здесь родились его дети, здесь было создано много произведений, написаны сотни страниц мемуаров, велась активная политическая работа. Михаил Клеофас лично вел переговоры с Наполеоном, был доверенным лицом Александра Первого. В Залесье к Огинскому приезжали разные политики, чиновники и творческие личности.





Дом, где жил Михаил Клеофас Огинский, стал музеем-усадьбой