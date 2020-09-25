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Сегодня 255 лет со дня рождения Михаила Клеофаса Огинского
Композитор, дипломат, общественный деятель, политик. Представитель древнего магнатского рода, который корнями уходит к Рюриковичам. Во многих странах сегодня вспоминают Михаила Клеофаса Огинского - автора знаменитого полонеза «Прощание с Родиной». 25 сентября исполняется 255 лет со дня его рождения.
Елена Бормотова - о человеке романтической эпохи. Усадьба Огинского в Залесье. Современный Сморгонский район. Ему она досталась в наследство. Вместе с Молодечно и Ганутой. В начале 19-го века это был простой деревянный дом, который до приезда нового владельца покрасили в белый цвет.
Человек, который лично получал должности от царей
Огинский лично руководит строительством усадьбы. Кроме того, нанимает знаменитого в то время архитектора Шульца и ботаника Струмилу. Он мог себе это позволить. Ведь за плечами немалые должности - был и великим подскарбием литовским. Если говорить современным языком, министром финансов. Должность, которую лично получил от Екатерины Второй. Она решила познакомиться с автором полонеза фа-мажор, под который танцевала на балах. Оказалось, композитор ей хорошо известен, только как политик и дипломат. Михаил Клеофас Огинский интересы страны представлял в Голландии и Великобритании.
Несмотря на то, что в этом году исполняется 255 лет со дня рождения Михаила Клеофаса Огинского - человека, чьи юбилеи внесены в календарь памятных дат ЮНЕСКО, в его биографии остается немало неизвестных фактов и неисследованных моментов. Один из главных вопросов, на который до сегодня нет точного ответа, - где же был написан знаменитый полонез №13? Есть несколько версий, но ученые склоняются все же к одной - "Прощание с Родиной" было написано в Залесье.
Политик, дипломат, которого прославило хобби композитора
Кстати, названия своим полонезам Огинский не давал, он просто их нумеровал. Всего 24. 28 романсов, опера, вальсы, марши, менуэты и галоп - более 7 десятков произведений. В Залесье Огинский прожил 20 лет. Здесь родились его дети, здесь было создано много произведений, написаны сотни страниц мемуаров, велась активная политическая работа. Михаил Клеофас лично вел переговоры с Наполеоном, был доверенным лицом Александра Первого. В Залесье к Огинскому приезжали разные политики, чиновники и творческие личности.
Дом, где жил Михаил Клеофас Огинский, стал музеем-усадьбой
Усадьба Огинских в разное время была и штабом, и военной комендатурой, домом отдыха и приютом для престарелых. Однако после реставрационных работ здесь открыли музей Михаила Клеофаса Огинского. 13 залов - как 13 комнат у хозяина. 862 квадратных метра и более 25 гектаров территории парка.
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