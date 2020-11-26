Сегодня 90 лет со дня рождения Владимира Короткевича

Поэт, прозаик, сценарист и переводчик оставил после себя богатое творческое наследие. А его произведения стали настоящей классикой. "Дзікае паляванне караля Стаха", "Хрыстос прызямліўся ў Гародні", "Сівая легенда"… Это лишь немногие произведения, которые приобрели широкую известность. К юбилею автора телеканал "Беларусь 3" подготовил тематический эфир экранизации знаменитых произведений мастера исторической прозы, а также документально-биографические проекты. Телемарафон сегодня с 8:30 утра и до полуночи. А для самых маленьких зрителей - мультфильм по мотивам сказки Владимира Короткевича "Вясна ўвосень".