Сегодня Беларусь прощается с Олегом Молчаном

Известный композитор, продюсер, общественный деятель ушел из жизни 26 октября. Ему было 54 года. Еще на рассвете помолиться за выдающегося музыканта родные и близкие собрались в Свято-Духовом кафедральном соборе столицы. А в полдень в Белгосфилармонии началась гражданская панихида. На протяжении трех часов цветы композитору несли коллеги, чиновники и просто почитатели таланта. Среди пришедших немало исполнителей, в репертуаре которых песни на музыку Олега Молчана. Настоящими хитами стали композиции "Стася", "Кума", "Маргарита", "Дзве таполі","Карабель маёй краіны". И бесспорно, огромный репертуар был создан в тандеме с музой и супругой Ириной Видовой. Символично, что после гражданской панихиды музыканта в последний путь провожали под одну из самых известных его песен - "Малітву".





А в эти минуты прощание с Олегом Молчаном проходит на Московском кладбище столицы, где композитор будет предан земле.



