Сегодня Беларусь узнает имя своего представителя на "Евровидении-2020"

Финальное шоу национального отбора начнется сразу после "Панорамы" не только на нашем телеканале, но и на "Беларусь 24", а также на официальном сайтеtvr.by. И перед тем как вы узнаете, что сейчас происходит в студии, где споют конкурсанты, расскажем, кого увидим на сцене и почему так важны сегодня голоса зрителей и жюри.



Итак, за путевку в Роттердам поборются 9 солистов, два дуэта, девичий квартет. Для четырех из 12 конкурсантов это первая попытка поехать на "Евровидение". Средний возраст исполнителей - 25 лет. Самой юной участнице - 17.



Большинство конкурсантов уже прошло через международные телевизионные проекты: соревновались на "Голосе", "Славянском базаре"и в X-Factor. В списке есть преподаватели по вокалу и журналисты.







Что касается композиций. Трек-лист в основном из песен на английском. На мове услышим два трека. Есть и композиция без слов.



Впервые национальный отбор пройдет в самом большом в стране съемочном павильоне - тысяча квадратных метров. Павильон "Беларусьфильма" больше, чем главный зал Дворца Республики. Но меньше, чем ледовая коробка "Минск-Арены".



Уже известно, что на самом конкурсе Беларусь споет в первой части первого полуфинала. Он пройдет 12 мая. Ожидает максимальная конкуренция. Вместе с нами соревнуются ежегодные фавориты. Среди них - Австралия, Швеция, Бельгия и Норвегия.



