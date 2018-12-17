Сегодня - День белорусского кино

Официально свой праздник отечественные кинематографисты отмечают с 1994. Годом же рождения национального кино называют 1926. Тогда в декабре в кинотеатре "Культура" по улице Володарского в Минске показали премьеру "Лесной были".

Рассказывает Наталья Бардиловская.

Немое кино. Черно-белые ретрокадры. На экране - наша история. Становление белорусского государства в 20-х прошлого столетия. Похожий на хронику полуторачасовой рассказ об одной из главных операций Красной армии. Освобождение Беларуси от оккупантов. Вход в Минск красных кавалеристов и установление здесь советской власти. Документальность событий условная. Фильм художественный и на примере главного героя показывает, как простой человек на волне событий может превратиться в настоящего патриота.

С этим кадром связаны знаковые съемки. Главный герой с ответственным видом стоит на посту и охраняет штаб Красной армии, а в нем заседают настоящие персонажи революции. Эксперимент удался. Отважные революционеры оказались неплохими артистами.

Червяков, Адамович, Кнорин - реальные политики, высокие представители номенклатуры снялись в ленте в ролях партизанских командиров. Снялись не ради забавы, а в поддержку белорусского кино! Дело в том, что изначально деньги на фильм были выделены минимальные. Заинтересованные в развитии отечественного кинематографа партийные деятели способствовали увеличению кинобюджета у проекта режиссера Юрия Тарича.

Для съемок купили профессиональную кинотехнику в Германии. Точно организовали работу вспомогательных служб. На кино делали большую идеологическую ставку. Оно же было объявлено "наиважнейшим из искусств". "Лесная быль" дебютировала успешно. Но в 37-м многих героев убрали из кинокадра.

Историческое фото, которое запечатлело тройку первых белорусских партийцев, как и весь фильм, снималось вот здесь. Двадцать километров от Минска. Прилуки. Усадьба Гуттен-Чапских.

Теперь в этом доме находится Белорусский научно-исследовательский институт охраны растений.