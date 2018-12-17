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Сегодня - День белорусского кино
Официально свой праздник отечественные кинематографисты отмечают с 1994. Годом же рождения национального кино называют 1926. Тогда в декабре в кинотеатре "Культура" по улице Володарского в Минске показали премьеру "Лесной были".
Рассказывает Наталья Бардиловская.
Немое кино. Черно-белые ретрокадры. На экране - наша история. Становление белорусского государства в 20-х прошлого столетия. Похожий на хронику полуторачасовой рассказ об одной из главных операций Красной армии. Освобождение Беларуси от оккупантов. Вход в Минск красных кавалеристов и установление здесь советской власти. Документальность событий условная. Фильм художественный и на примере главного героя показывает, как простой человек на волне событий может превратиться в настоящего патриота.
С этим кадром связаны знаковые съемки. Главный герой с ответственным видом стоит на посту и охраняет штаб Красной армии, а в нем заседают настоящие персонажи революции. Эксперимент удался. Отважные революционеры оказались неплохими артистами.
Червяков, Адамович, Кнорин - реальные политики, высокие представители номенклатуры снялись в ленте в ролях партизанских командиров. Снялись не ради забавы, а в поддержку белорусского кино! Дело в том, что изначально деньги на фильм были выделены минимальные. Заинтересованные в развитии отечественного кинематографа партийные деятели способствовали увеличению кинобюджета у проекта режиссера Юрия Тарича.
Для съемок купили профессиональную кинотехнику в Германии. Точно организовали работу вспомогательных служб. На кино делали большую идеологическую ставку. Оно же было объявлено "наиважнейшим из искусств". "Лесная быль" дебютировала успешно. Но в 37-м многих героев убрали из кинокадра.
Историческое фото, которое запечатлело тройку первых белорусских партийцев, как и весь фильм, снималось вот здесь. Двадцать километров от Минска. Прилуки. Усадьба Гуттен-Чапских.
Теперь в этом доме находится Белорусский научно-исследовательский институт охраны растений.
За почти столетие здесь были сняты с три десятка лент самых разных жанров. "Охота на гауляйтера", "Вольф Мессинг", "Золотые ножницы". Многие из кинопроектов еще найдут здесь, в старых интерьерах и вековом парке, свою съемочную площадку. Первой же в истории нашего кинематографа и вообще в нашей истории останется лента, посвященная шагам становления нашего государства.
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