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Сегодня День памяти Якуба Коласа. Музей народного поэта представляет выставку "Торопится сердце"
Сегодня День памяти Якуба Коласа. 62 года назад не стало народного поэта. К этой дате Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа представляет выставку под названием "Торопится сердце". Экспозиция уникальна тем, что в ней представлены малоизвестные предметы, принадлежавшие поэту. Это графические портреты классика, его рукописи с правками, книги. Сенсацией обещают стать письма Коласа своей последней музе Александре Кетлер - сотруднице редакции газеты "Звязда".
С Кетлер Колас переписывался в течение 10 лет. Всего фонды музея хранят более 260 писем. На выставке представлены послания последнего года жизни поэта.
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