Сегодня День памяти Якуба Коласа. Музей народного поэта представляет выставку "Торопится сердце"

Сегодня День памяти Якуба Коласа. 62 года назад не стало народного поэта. К этой дате Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа представляет выставку под названием "Торопится сердце". Экспозиция уникальна тем, что в ней представлены малоизвестные предметы, принадлежавшие поэту. Это графические портреты классика, его рукописи с правками, книги. Сенсацией обещают стать письма Коласа своей последней музе Александре Кетлер - сотруднице редакции газеты "Звязда".