3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сегодня день рождения Федерико Феллини
Итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий "Оскар" родился в этот день в 1920 году в Римини (Италия).
В 1937 году он уехал в Рим, а затем во Флоренцию, перепробовал множество профессий: журналиста и карикатуриста, страхового агента, оформителя витрин и другие.
В 1940 году Феллини пришел в киноиндустрию. Сначала он сочинял комические трюки, затем участвовал в создании сценариев и, наконец, стал ассистентом режиссера. Первый его фильм в этом качестве - "Рим - открытый город", снятый в 1945 году, за ним последовали еще несколько лент, и с 1950 года Феллини стал самостоятельным режиссером.
Фильм "Дорога" (1954) сделал Феллини и его жену Джульетту Мазину, исполнительницу главной роли, всемирно известными. Он получил "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.
Сегодня определенно благоприятный день для знакомства с киношедеврами классика.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
"Образец наивысшего служения национальной культуре" - Лукашенко поздравил Оловникова с днем рождения
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив Витебской госакадемии ветеринарной медицины
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов