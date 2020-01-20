Сегодня день рождения Федерико Феллини

Итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий "Оскар" родился в этот день в 1920 году в Римини (Италия).

В 1937 году он уехал в Рим, а затем во Флоренцию, перепробовал множество профессий: журналиста и карикатуриста, страхового агента, оформителя витрин и другие.

В 1940 году Феллини пришел в киноиндустрию. Сначала он сочинял комические трюки, затем участвовал в создании сценариев и, наконец, стал ассистентом режиссера. Первый его фильм в этом качестве - "Рим - открытый город", снятый в 1945 году, за ним последовали еще несколько лент, и с 1950 года Феллини стал самостоятельным режиссером.

Фильм "Дорога" (1954) сделал Феллини и его жену Джульетту Мазину, исполнительницу главной роли, всемирно известными. Он получил "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Сегодня определенно благоприятный день для знакомства с киношедеврами классика.



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