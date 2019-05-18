Сегодня - финал "Евровидения"! Зена выступит под 19-м номером

Сегодня - финал "Евровидения"! Грандиозное шоу будут транслировать не только в Европе, но и по всему миру, в том числе в Австралии и США. Для тех, у кого нет возможности включить телевизор, есть наш сайт tvr.by.



Суммарная аудитория конкурса превышает 250 миллионов человек

В финале участвуют 26 стран, среди которых в этом году и Беларусь. Наша Зена во вторник вышла в финал и споет сегодня под 19-м номером.

О последних приготовлениях в Тель-Авиве расскажет Евгений Перлин. Сегодня после обеда у финалистов пройдет еще одна генеральная репетиция. Не в сценическом гриме, только костюмы. После прогона несколько часов отдохнуть, и вечером уже, собственно, прямой эфир, который увидят более 250 миллионов по всему миру.







Ажиотажа добавит и выступление Мадонны

Всемирно известная певица подготовила всего три песни, в том числе мировая премьера - трек Future. Мир в ожидании: Мадонна расскажет нам, каким же будет будущее. Во сколько обошлось организаторам - нам не сообщают. Слухи о 1,5 миллиона долларов - всего лишь слухи. Сумму решительно скрывают. Ну и самая важная часть "Евровидения" - это голосование. Белорусы тоже участвуют. Баллы решают все. Обладателей 10-го и 11-го места во втором полуфинале отделил всего один балл.



Зена сегодня вечером выступит под 19-м номером