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Сегодня - финал "Евровидения"! Зена выступит под 19-м номером
Сегодня - финал "Евровидения"! Грандиозное шоу будут транслировать не только в Европе, но и по всему миру, в том числе в Австралии и США. Для тех, у кого нет возможности включить телевизор, есть наш сайт tvr.by.
Суммарная аудитория конкурса превышает 250 миллионов человек
В финале участвуют 26 стран, среди которых в этом году и Беларусь. Наша Зена во вторник вышла в финал и споет сегодня под 19-м номером.
О последних приготовлениях в Тель-Авиве расскажет Евгений Перлин. Сегодня после обеда у финалистов пройдет еще одна генеральная репетиция. Не в сценическом гриме, только костюмы. После прогона несколько часов отдохнуть, и вечером уже, собственно, прямой эфир, который увидят более 250 миллионов по всему миру.
Ажиотажа добавит и выступление Мадонны
Всемирно известная певица подготовила всего три песни, в том числе мировая премьера - трек Future. Мир в ожидании: Мадонна расскажет нам, каким же будет будущее. Во сколько обошлось организаторам - нам не сообщают. Слухи о 1,5 миллиона долларов - всего лишь слухи. Сумму решительно скрывают. Ну и самая важная часть "Евровидения" - это голосование. Белорусы тоже участвуют. Баллы решают все. Обладателей 10-го и 11-го места во втором полуфинале отделил всего один балл.
Зена сегодня вечером выступит под 19-м номером
Наша участница активно готовилась ко вчерашним репетициям. Зена проводила вокальные тренировки и набиралась сил. Прямую трансляцию финала "Евровидения" будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Смотрите вместе с нами в 22:00.
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