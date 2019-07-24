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Сегодня Геннадию Гарбуку исполнилось бы 85 лет

Сегодня народному артисту Беларуси Геннадию Гарбуку исполнилось бы 85 лет. Человек-эпоха, он известен прежде всего по культовым фильмам "Белые Росы", "Знак беды", "Люди на болоте". Благодаря кино его знают миллионы. Но верен мастер был и драматической сцене. Подмосткам Национального академического театра Янки Купалы, лауреат премии Президента "За духовное возрождение", служил более полувека. В день рождения народного артиста телеканал "Беларусь 3" покажет историческую драму "Талаш" в главной роли с Геннадием Гарбуком.

Каким его запомнили коллеги по театральному цеху - в репортаже Дарьи Тарасовой. Он стал одним из самых титулованных и обласканных любовью зрителей актеров еще при жизни. Геннадий Гарбук, выпускник мастерской Дмитрия Орлова, начал карьеру с нуля в 30 лет. После нескольких сезонов в витебском театре Коласа приехал покорять столичного зрителя в Купаловский. Это позже в его творческом репертуаре окажется фактически вся белорусская классика. Но сначала будет лишь эпизодическая роль в массовке легендарной "Павлинки".


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Мастер служил сцене Купаловского без малого 56 сезонов

За это время артист прожил полсотни ролей, включая и короля Лира. Но как никто другой он был убедителен в национальной классике. Именно Гарбук создал образ эталонного белоруса - Василия Дятлика из телеспектакля "Люди на болоте" по Мележу. За что получил звание народного артиста БССР. Он разрывался между драматическими подмостками и работой в кадре. Гарбук жил одновременно и на сцене, и на большом экране. Звездной стала роль в "Белых Росах". В фильме Добролюбова он стал единственным белорусом, которому доверили центральную роль Андрея Ходаса. После были и "Черный замок Ольшанский", и "Государственная граница", и "Знак беды" по Быкову. К слову, последний вошел в топ-10 лучших фильмов о войне по версии Лондонского музея киноискусств.

Собирал аншлаги до последнего спектакля

На свой финальный поклон Геннадий Гарбук вышел за несколько месяцев до ухода. Последней для него стала постановка "Люди на болоте", за которую он дважды получал Госпремию.

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