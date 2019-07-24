Сегодня Геннадию Гарбуку исполнилось бы 85 лет

Каким его запомнили коллеги по театральному цеху - в репортаже Дарьи Тарасовой. Он стал одним из самых титулованных и обласканных любовью зрителей актеров еще при жизни. Геннадий Гарбук, выпускник мастерской Дмитрия Орлова, начал карьеру с нуля в 30 лет. После нескольких сезонов в витебском театре Коласа приехал покорять столичного зрителя в Купаловский. Это позже в его творческом репертуаре окажется фактически вся белорусская классика. Но сначала будет лишь эпизодическая роль в массовке легендарной "Павлинки".

За это время артист прожил полсотни ролей, включая и короля Лира. Но как никто другой он был убедителен в национальной классике. Именно Гарбук создал образ эталонного белоруса - Василия Дятлика из телеспектакля "Люди на болоте" по Мележу. За что получил звание народного артиста БССР. Он разрывался между драматическими подмостками и работой в кадре. Гарбук жил одновременно и на сцене, и на большом экране. Звездной стала роль в "Белых Росах". В фильме Добролюбова он стал единственным белорусом, которому доверили центральную роль Андрея Ходаса. После были и "Черный замок Ольшанский", и "Государственная граница", и "Знак беды" по Быкову. К слову, последний вошел в топ-10 лучших фильмов о войне по версии Лондонского музея киноискусств.

