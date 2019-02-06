ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения Аркадия Кулешова

Классик белорусской литературы, уроженец Могилевщины. Родился в семье учителей, сам по образованию педагог. Творческую карьеру будущий народный поэт начинал в молодежном литературном объединении "Молодняк". Кулешов - поэт-фронтовик. С первых дней Великой Отечественной он в рядах Красной армии на передовой. После войны поэт возглавил редакцию газеты "Літаратура и мастацтва", позже - сценарный отдел "Беларусьфильма".

Редкие видеозаписи, сделанные при жизни Аркадия Кулешова, и его редкие фото сегодня можно увидеть благодаря фондам Госархива кинофотодокументов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все