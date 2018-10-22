Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения народного артиста БССР Игоря Добролюбова

Актер, режиссер и сценарист начинал свою карьеру в труппе Белорусского театра юного зрителя. Но по-настоящему прославился мастер в кино - он играл перед камерой и сам снимал фильмы. Сердца зрителей покорили картины "По секрету всему свету", "Удивительные приключения Дениса Кораблева", "Иду искать". В честь памятной даты телеканал "Беларусь 3" подготовил ретроспективу фильмов Добролюбова. Сегодня в 10:30 и 15:35 зрители увидят его легендарную ленту "Белые Росы", ставшую поистине народной комедией.