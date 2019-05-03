Сегодня Леониду Нечаеву исполнилось бы 80 лет

Он снимал детские мюзиклы, которые так полезны взрослым. Сегодня народному артисту России Леониду Нечаеву исполнилось бы 80 лет. Этот режиссер буквально подарил зрителям сказку, всю жизнь он экранизировал детскую литературу. Снял культовые фильмы "Приключения Буратино", "Красная Шапочка", "Безумная Лори", "Рыжий, честный, влюбленный", "Проданный смех". Каким он был на съемочной площадке, и как фильмы мастера оказались вне времени, расскажет Дарья Тарасова.



С такой внешностью и голосом Нечаев сам мог работать в кадре, но выбрал режиссуру и создал свой бутафорский мир. Выпускник ВГИКа дебютировал в кино в 74-м. Начинал как документалист. Но слава пришла к нему в другом жанре.



Классиком советского детского кино коренной москвич стал на нашем Беларусьфильме, когда на экраны вышла его картина "Приключения Буратино". Кстати, худсовет отказался принимать, по их мнению, провальную ленту. Сначала фильм удостоили овации в Москве, а после того, как его показали по телевизору, Нечаев проснулся знаменитым.



Историю деревянного мальчика снимали по заказу Центрального телевидения. На сказку с минимальным бюджетом выдали лимитированное количество кинопленки, поэтому работали без брака.







Он любил натурные съемки, но большинство своих картин отснял в павильонах Беларусьфильма. В цехах киностудии до сих пор хранится оригинальные реквизит и костюмы Нечаевских сказок. Под особым присмотром реквизиторов - накидка Карабаса Барабаса и узнаваемое платье Лисы Алисы. Винтажным нарядам уже за 40.



Беларусьфильму Леонид Алексеевич служил 17 лет. Благодаря ему на нашей студии снялись Этуш, Быков и Зеленая. Нечаеву повезло, он нашел своего композитора - волшебную музыку для его теленовелл писал Алексей Рыбников.



Нечаев влюблялся в типажи и зачастую сам приглашал детей на кинопробы. Так было и с "Проданным смехом", по сюжету которого главный герой Тим Талер заключает сделку со злым волшебником взамен на способность выигрывать пари.







После успеха "Золотого ключика", Нечаев удержал планку. Музыкальная комедия "Красная Шапочка", история с хеппи-эндом навсегда вписала имя режиссера в золотой фонд отечественного кинематографа. А Яна Поплавская не только очаровала миллионы зрителей, но и была удостоена Государственной премии СССР. Роль в ленте Нечаев нашел и для дочери Анастасии. Она - единственная из шести детей мастера снялась в фильме отца.



После 10-ти лет творческого простоя, он снял свою последнюю сказку "Дюймовочка". Его по-прежнему приглашали в Минск. Леонид Алексеевич был постоянным гостем и членом жюри кинофестиваля "Лістапад”, но это было время уже другого кино. У главного сказочника остался сценарий, который он так и не успел отснять. Фильм "По щучьему велению" зрители не увидели.



