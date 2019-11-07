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Сегодня "Лістапад" забирает киноманов в виртуальную реальность

Сегодня индустриальная платформа кинофестиваля на восемь часов забирает киноманов в виртуальную реальность.

В демонстрационном зале состоятся показы VR-фильмов из Польши, Литвы, Франции, Беларуси, Аргентины, Чехии и США. Вторая площадка отведена под лаборатории, воркшопы и закрытые показы от специалистов сферы производства и дистрибуции контента для виртуальной реальности.

Завтра станут известны имена обладателей главных призов XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Награждение триумфаторов и церемония закрытия пройдут в кинотеатре "Москва".

Ваш культурный гид на большие выходные.

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