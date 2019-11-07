Сегодня "Лістапад" забирает киноманов в виртуальную реальность

Сегодня индустриальная платформа кинофестиваля на восемь часов забирает киноманов в виртуальную реальность.



В демонстрационном зале состоятся показы VR-фильмов из Польши, Литвы, Франции, Беларуси, Аргентины, Чехии и США. Вторая площадка отведена под лаборатории, воркшопы и закрытые показы от специалистов сферы производства и дистрибуции контента для виртуальной реальности.



Завтра станут известны имена обладателей главных призов XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Награждение триумфаторов и церемония закрытия пройдут в кинотеатре "Москва".



Ваш культурный гид на большие выходные.

