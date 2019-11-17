Сегодня Лиза Мисникова отправится на детское "Евровидение 2019"

В 15 часов наша представительница вылетит из Национального аэропорта Минск по маршруту Варшава - Катовице. В музыкальной командировке артистку поддержит команда профессионалов. В составе белорусской делегации балет, педагоги по вокалу и хореографии, стилист-имиджмейкер, врач-фониатр, представители Белтелерадиокомпании, а также команда Агентства теленовостей. Уже завтра Лизу ожидает насыщенный день - съемки визиток, а также церемония открытия конкурса.