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Сегодня на "Славянском базаре" - День Союзного государства
В Художественном музее - выставка одного дня. Главный экспонат - реплика Большой императорской короны. На концертных площадках - сразу два сольника. В концертном зале "Витебск" выступит Ирина Дорофеева. А в Летнем амфитеатре - Валерий Леонтьев. Красивым аккордом станет юбилейный концерт "Песнярам-50". Весь день в Витебске будет проходить фест уличного искусства - гостей "Славянского базара" пригласят на перформансы, танцевальные мастер-классы и интерактивные спектакли.
И сегодня во время жеребьевки станет известно, под какими номерами на сцену выйдут участники международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Нашу страну представляет Ваня Здонюк. Жюри престижного музыкального состязания возглавляет Тамара Гвердцители.
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