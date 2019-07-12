Сегодня на "Славянском базаре" - День Союзного государства

Открывает его официальное мероприятие - церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебской области. А затем развернется череда культурных проектов.



В Художественном музее - выставка одного дня. Главный экспонат - реплика Большой императорской короны. На концертных площадках - сразу два сольника. В концертном зале "Витебск" выступит Ирина Дорофеева. А в Летнем амфитеатре - Валерий Леонтьев. Красивым аккордом станет юбилейный концерт "Песнярам-50". Весь день в Витебске будет проходить фест уличного искусства - гостей "Славянского базара" пригласят на перформансы, танцевальные мастер-классы и интерактивные спектакли.



И сегодня во время жеребьевки станет известно, под какими номерами на сцену выйдут участники международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Нашу страну представляет Ваня Здонюк. Жюри престижного музыкального состязания возглавляет Тамара Гвердцители.