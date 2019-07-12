3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сегодня на "Славянском базаре" - День Союзного государства
Открывает его официальное мероприятие - церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебской области. А затем развернется череда культурных проектов.
В Художественном музее - выставка одного дня. Главный экспонат - реплика Большой императорской короны. На концертных площадках - сразу два сольника. В концертном зале "Витебск" выступит Ирина Дорофеева. А в Летнем амфитеатре - Валерий Леонтьев. Красивым аккордом станет юбилейный концерт "Песнярам-50". Весь день в Витебске будет проходить фест уличного искусства - гостей "Славянского базара" пригласят на перформансы, танцевальные мастер-классы и интерактивные спектакли.
И сегодня во время жеребьевки станет известно, под какими номерами на сцену выйдут участники международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Нашу страну представляет Ваня Здонюк. Жюри престижного музыкального состязания возглавляет Тамара Гвердцители.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все