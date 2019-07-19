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Сегодня не стало народного артиста Беларуси Августина Милованова
Купаловец ушел из жизни в возрасте 82 лет. Соболезнование родным и близким народного артиста выразил Президент Беларуси. Как отметил Глава государства: "Творчество Августина Милованова получило всенародную любовь и уважение коллег. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах". Актерскому мастерству (уроженец Сталинграда) учился в Беларуси, окончил наш театрально-художественный институт.
Позже здесь же и преподавал на протяжении 20 лет. В начале 60-ых пришел в труппу Купаловского театра, которому был верен до последнего. Прощание с народным артистом пройдет завтра на главной сцене Купаловского театра. С 11 до 13 часов состоится гражданская панихида. Похоронят Августина Милованова на Московском кладбище Минска.
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