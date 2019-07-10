Сегодня не стало народного художника Беларуси Виктора Громыко

Ему было 96 лет. Соболезнование родным и близким выразил Президент Беларуси. Уроженец Могилевской области в годы Великой Отечественной состоял в подпольной группе Константина Заслонова, затем сражался в партизанском отряде, прошел путь от разведчика до комиссара. Виктор Громыко - кавалер орденов Отечественной войны, Красной Звезды, награжден медалью "За отвагу". В 1951 году получил диплом Минского художественного училища, затем был Театрально-художественный институт (сегодняшняя Академия искусств), в котором он преподавал без малого 40 лет. Полотна Виктора Громыко находятся в фондах Национального художественного музея Беларуси, Третьяковской галереи. Прощание с народным художником Беларуси состоится завтра с 12 до 14 часов в здании Института истории Национальной академии наук Беларуси. Мастера похоронят на Восточном кладбище Минска.