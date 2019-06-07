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Сегодня объявят имена лауреатов конкурса молодых исполнителей на фестивале "Маладзечна-2019"
В амфитеатре пройдет торжественное открытие национального форума. Музыкальным стержнем традиционно станет оркестр народного артиста Беларуси Михаила Финберга. Коллектив презентует программу "Песни войны". А через несколько часов в Молодечно пройдут республиканские этапы конкурса. Песни наших авторов на белорусском языке исполнит 21 вокалист. От каждого региона и столицы -по три участника.
Фестиваль белорусской песни и поэзии продлится два дня. В разных локациях города разместят концертные площадки и поэтические гостиные.
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