Сегодня объявят имена лауреатов конкурса молодых исполнителей на фестивале "Маладзечна-2019"

В амфитеатре пройдет торжественное открытие национального форума. Музыкальным стержнем традиционно станет оркестр народного артиста Беларуси Михаила Финберга. Коллектив презентует программу "Песни войны". А через несколько часов в Молодечно пройдут республиканские этапы конкурса. Песни наших авторов на белорусском языке исполнит 21 вокалист. От каждого региона и столицы -по три участника.



Фестиваль белорусской песни и поэзии продлится два дня. В разных локациях города разместят концертные площадки и поэтические гостиные.



