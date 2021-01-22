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Сегодня объявят имена юных претендентов на главную путевку "Славянского базара в Витебске"

В Минске пройдет второй этап национального отбора

на юбилейный, тридцатый, фестиваль искусств. Впервые этот тур станет открытым: в прошлые годы финалистов отбирали дистанционно, с помощью видеовыступлений. К полудню в Молодежном театре эстрады соберутся 35 конкурсантов: по 5 представителей всех областей и Минска. Состязание пройдет в режиме живого звука. По итогам 4-часового прослушивания жюри назовет имена десяти финалистов, которые примут участие в детском конкурсе. К слову, второй этап взрослого конкурса исполнителей эстрадной песни пройдет в таком же формате 25 января.

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