Сегодня объявят имена юных претендентов на главную путевку "Славянского базара в Витебске"

на юбилейный, тридцатый, фестиваль искусств. Впервые этот тур станет открытым: в прошлые годы финалистов отбирали дистанционно, с помощью видеовыступлений. К полудню в Молодежном театре эстрады соберутся 35 конкурсантов: по 5 представителей всех областей и Минска. Состязание пройдет в режиме живого звука. По итогам 4-часового прослушивания жюри назовет имена десяти финалистов, которые примут участие в детском конкурсе. К слову, второй этап взрослого конкурса исполнителей эстрадной песни пройдет в таком же формате 25 января.