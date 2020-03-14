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Сегодня объявят представителей Беларуси на конкурсе "Витебск-2020"
Сегодня станут известны представители Беларуси на международных конкурсах в рамках "Славянского базара в Витебске - 2020". Финалы детского и взрослого национальных отборов пройдут в Лиде. Напомним, в этом году райцентр - культурная столица страны. По итогам видеопрослушивания со всей республики отобрали по 10 исполнителей. Накануне для артистов провели жеребьевку в Лидском замке.
Так, первыми на сцену выйдут дети. В жюри - популярные исполнители и лауреаты "Славянского базара" прошлых лет. Коллегию возглавит замминистра культуры Наталья Карчевская. Гала-шоу уже началось, трансляцию в эти минуты ведет "Беларусь 3". Также в прямом эфире и финал отбора на конкурс исполнителей эстрадной песни. Формат шоу максимально приблизят к этапам, которые проходят в Летнем амфитеатре. В одном концерте артисты исполнят славянские и мировые хиты.
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