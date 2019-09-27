Сегодня официально дадут старт XIV Международному фестивалю Юрия Башмета

За две недели обладатели "Грэмми", всемирно известные композиторы и музыканты из Англии, Израиля, Испании, России выступят на трех ведущих площадках столицы.

Подробности обновленной фестивальной афиши - у нашего корреспондента Лидии Заблоцкой. Ночной Musicmetropolitan с фэшн-показом, скрипка Гальяни с трехсотлетней историей и - впервые в Беларуси - Королевский филармонический оркестр Лондона в полном составе. Все девять концертов фестиваля Башмета - премьерные для нашей страны.

Cегодня на сцене Дворца Республики - Королевский филармонический оркестр Лондона

И уже сегодня вечером на сцену Дворца Республики выйдет, пожалуй, один из самых масштабных оркестров Европы. Статус Королевского - лично от Елизаветы ІІ. Ведущий классический оркестр мира работал не только над аранжировками "Пинк Флоид", АББА и "Квин". Именно в их исполнении записан гимн Лиги чемпионов УЕФА. Сегодня 80 музыкантов прилетят в Беларусь чартером на один день. Раритетные скрипки стоимостью в миллионы долларов доставляют наземным транспортом.



В афише фестиваля мировые премьеры и ночной проект на платформе метро

Среди приглашенных гостей фестиваля - всемирно известные музыканты. Турецкий пианист Фазыл Сай, эстонский композитор Энкки-Свен Тюйр и первая скрипка Испании Летиция Морено. К слову, она сыграет "Времена года" Пьяцолло на инструменте 1762 года. Кроме мировых премьер - и нестандартные проекты. Вновь ночью станция метро "Петровщина" переформатируется в сцену.







"Беларусь 3" покажет пять самых ярких концертов фестиваля



