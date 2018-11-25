Сегодня основной день голосования на детском "Евровидении-2018"

Сделать выбор онлайн можно до 16 часов. Затем голосование закроется и возобновится на 15 минут после выступления всех конкурсантов в прямом эфире финала "Евровидения". Триумфатор определится по сумме баллов от национального жюри каждой страны-участницы и онлайн-голосования зрителей. Выбрать можно от 3 до 5 понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны. Кстати, Даниэль Ястремский выступает под восьмым номером. Как отдать свой голос за понравившиеся песни, напомним прямо сейчас (видео).