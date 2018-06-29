Последний день подачи заявок на национальный отбор на детское "Евровидение 2018"

К участию приглашаются вокалисты от 9 до 14 лет. В конкурсе может участвовать песня на белорусском, русском языках, возможно использование и иностранного - не более 40% объема. Композиция не должна быть коммерчески реализована. Заявки принимаются ценной бандеролью по адресу: Минск, Макаенка, 9.