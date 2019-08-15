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Последний день приема заявок для участия в национальном отборе на детский конкурс песни "Евровидение-2019"

У юных дарований остается менее суток, чтобы заявить о себе на весь континент. Сегодня последний день приема заявок для участия в национальном отборе на детский конкурс песни "Евровидение-2019". Организатором проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза. Заявки для участия подаются в электронном виде. Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте медиахолдинга tvr.by в разделе "Спецпроекты".

Все поступившие композиции сперва оценит профессиональное жюри. По итогам отборочного тура судейская коллегия выберет от семи до десяти финалистов. Победитель национального отбора будет определен в прямом эфире в ходе итогового гала-концерта не позднее 27 сентября. Триумфатор отправится на детское "Евровидение-2019", которое, напомним, 24 ноября примет польский город Гливице.

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