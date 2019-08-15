У юных дарований остается менее суток, чтобы заявить о себе на весь континент. Сегодня последний день приема заявок для участия в национальном отборе на детский конкурс песни "Евровидение-2019". Организатором проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза. Заявки для участия подаются в электронном виде. Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте медиахолдинга tvr.by в разделе "Спецпроекты".