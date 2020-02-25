Сегодня пройдет первая репетиция финалистов нацотбора на "Евровидение-2020"

Первая репетиция финалистов национального отбора на "Евровидение-2020" стартует сегодня с 11 утра. Накануне вечером с конкурсантами провели техническую консультацию специалисты Белтелерадиокомпании - артисты опробовали видеоконтент и свет. Сегодня же в планах прогон с музыкальным сопровождением. Отбор в этом году сменил локацию и расширил масштабы. Шоу пройдет в самом большом съемочном павильоне киностудии "Беларусьфильм" с полезной площадью в 1000 кв.м.



Финал национального отбора состоится 28 февраля в 22 часа. Прямую трансляцию шоу будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".



