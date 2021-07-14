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Сегодня пройдет первая репетиция конкурсантов "Славянского базара" с Президентским оркестром
Буквально через 2 часа стартует первая репетиция конкурсантов "Славянского базара" с Президентским оркестром. Успешно преодолели закрытые границы представители 14 стран. География - от Эквадора и Кубы до Латвии и Германии.
Вокалисты проведут 2 дня в Минске, после чего конкурсную делегацию перевезут в фестивальную столицу. Каверы на мировые хиты от молодых представителей прозвучат уже в субботу, а славянские исполнят на закрытии фестиваля. Лучшего артиста определят традиционным выставлением баллов. На юбилейном конкурсе председательствует Беларусь в лице народного артиста Анатолия Ярмоленко.
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