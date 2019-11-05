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Премьера клипа Лизы Мисниковой на песню "Пепельный"

Видео на песню "Пепельный" представительницы Беларуси на детском "Евровидении-2019"уже можно оценить на Youtube. В ролике исполнительница предстает вместе со своим балетом. Съемки клипа проходили в Минске. Творческий процесс занял всего один день. Ролик снят на обновленную версию песни - победительницы национального отбора. Для международного эфира в композиции стало больше английского текста и изменилась аранжировка.

Съемки клипа для детского "Евровидения" проходили в Минске

Сейчас Лиза и ее команда активно готовится к шоу. Ежедневно - занятия по вокалу и хореографии. Также практически готовы костюмы. Белорусская делегация отправится в Польшу 17 ноября. Напомним, детское "Евровидение-2019" состоится 24 ноября на "Гливице-Арене".

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