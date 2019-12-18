Сегодня состоится премьерный показ пьесы Юрия Полякова "Женщины без границ"

"Женщины без границ" - пьеса культового советского писателя, драматурга и поэта Юрия Полякова появилась в репертуаре театра киноактера ко Дню Белорусского кино. Комедия о любви, одиночестве, потерях и надеждах на счастье. В постановке заняты известные актеры театра и кино. Спектакль в юмористическом и романтическом жанре поставил режиссер Александр Ефремов, музыкальную окраску добавил композитор Леонид Ширин. Премьерные показы спектакля "Женщины без границ" в новом здании театра на Машерова, 33 пройдут сегодня и завтра.

