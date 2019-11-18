Сегодня состоится церемония открытия детского “Евровидения-2019”

19 стран-участниц пройдут по красной ковровой дорожке в холле театра в городе Катовице. Наша представительница на конкурсе Лиза Мисникова прибыла в Польшу накануне. Рейс до Кракова с пересадкой в Варшаве встречали волонтеры и пресса. Лиза успела пообщаться с польскими журналистами. Все члены команды получили аккредитационные бейджи и после отправились в евродом. Он базируется в Катовице, хотя сам конкурс пройдет в соседнем польском городе - в Гливице - 24 ноября. Сегодня утром Лиза примет участие в съемках визиток. Это короткий ролик, который будет предварять ее выступление во время трансляции шоу.