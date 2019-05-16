Сегодня станет известен окончательный список финалистов "Евровидения"

В Тель-Авиве состоится второй полуфинал. 18 участников, и только 10 получат путевку в субботнее шоу. Кроме того, журналисты активно обсуждают участие Мадонны в финале "Евровидения". Официального подтверждения от организаторов до сих пор нет.



А сегодня вечером зрители увидят номера стран, которым предрекают победу букмекеры: это Россия, Нидерланды, Швеция. Напомним, что белорусы сегодня не голосуют, так как не принимают участия в этом полуфинале. Однако сегодня можем увидеть, кто составит конкуренцию нашей ЗЕНЕ в субботу.



Напомним, прямую трансляцию "Евровидения" будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Начало второго полуфинала в 22:00.

