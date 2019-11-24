Сегодня станет известен победитель детского "Евровидения-2019"

В 18:00 прямую трансляцию шоу начнут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт медиахолдинга tvr.by. Нашу страну на международном песенном конкурсе представит 14-летняя минчанка Елизавета Мисникова. Она исполнит песню "Пепельный" на сцене "Гливице-Арены" под номером 7. Как проходит подготовка к прямому эфиру шоу - узнаем у нашего специального корреспондента в ПольшеИнны Пилевич.



Жюри оценило участников детского "Евровидения-2019". Судьи из 19 стран проголосовали накануне по итогам просмотра генерального прогона. Кто стал фаворитом у экспертов, станет известно лишь во время трансляции. Эти оценки составят половину результата в итоговой таблице. Вторая половина -уже решение зрителей. В эти минуты они высказывают свои предпочтения онлайн. Голосование началось еще в пятницу на сайте www.junioreurovision.tv. Там можно выбрать от 3 до 5 полюбившихся песен. В том числе поддержать композицию "Пепельный" нашей участницы Лизы Мисниковой. На итоговом гала-концерте она споет под номером 7. Правда, процедура голосования будет приостановлена на время выступлений участников. Ее откроют на 15 минут, но после презентации всех композиций.







Накануне наша конкурсантка провела весь день в "Гливице-Арене", откуда и будет вестись трансляция. Для международной аудитории. Помимо своей конкурсной песни Лиза исполнит заглавную композицию нынешнего шоу "Share the joy" или "Поделись радостью". Ей досталась совместная партия с представителем Австралии Энтони Джорданом. А проведут концерт победительница детского "Евровидения" в Минске Роксана Венгель, актриса Ида Новаковска и телеведущий (журналист) Александр Сикора. Для белорусских зрителей шоу прокомментирует Евгений Перлин. Сегодня перед трансляцией у Лизы Мисниковой запланирована встреча с фанатами. Группа поддержки прибыла не только из Минска, но и Вильнюса. В Гливице уже приехали ученики единственной зарубежной белорусскоязычной школы имени Франциска Скорины.



