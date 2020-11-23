Сегодня станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении-2020"

Менее часа до открытия недели детского "Евровидения". Церемония будет транслироваться на официальной странице проекта на YouTube. Конкурс переведен в дистанционный формат. Делегаты из 12 стран выйдут на связь со столицей шоу (Варшавой) посредством интернета. Состоится жеребьевка, по результатам которой узнаем порядковый номер выступления нашей представительницы Арины Пехтеревой.