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Сегодня станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении-2020"

Менее часа до открытия недели детского "Евровидения". Церемония будет транслироваться на официальной странице проекта на YouTube. Конкурс переведен в дистанционный формат. Делегаты из 12 стран выйдут на связь со столицей шоу (Варшавой) посредством интернета. Состоится жеребьевка, по результатам которой узнаем порядковый номер выступления нашей представительницы Арины Пехтеревой.

Детское "Евровидение 2020" уже в это воскресенье. Начало в 19:00.

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