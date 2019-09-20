Сегодня станет известно, кто поедет на детское "Евровидение" от Беларуси

Буквально через несколько часов наша страна выберет свой голос. В 22:00 прямую трансляцию национального отбора на конкурс начнут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт медиахолдинга tvr.by. Шоу выйдет в эфир из студии "600 метров".



Там, кстати, сейчас работает Инна Пилевич. Она с нами на прямой связи. Сегодня уже успела опубликовать, как выглядит главный трофей конкурса, а теперь собираюсь записать несколько историй. Специально для поклонников конкурса была разработана тематическая маска в Instagram. Чтобы ее найти, нужно зайти на аккаунт нашего канала belarus___1. Затем выбрать маску и начать записывать историю. На лице появляются символ конкурса - сердечки в цветах белорусского флага, а также облако с надписью Junior eurovision song contest.







Во время трансляции шоу любимого исполнителя можно поддержать не только таким видеообращением, но и голосом. Напомним, победитель проекта будет определен по итогам оценок жюри и зрителей. Их суммируют в процентном соотношении 50 на 50. А выбор предстоит нелегкий - в итоговом гала-концерте 10 ярких номеров. Попрошу режиссеров показать видеонарезку с репетиций.



А в эти минуты в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании завершается подготовка к шоу. Буквально час назад состоялся генеральный прогон. Он проходил в режиме прямого эфира - без права на паузы. Сейчас исполнители настраиваются на выступления - распеваются, гримируются.







Уже через 3 часа финалисты предстанут перед публикой в прямом эфире. Шоу обещает быть действительно красочным. Удивляет своей формой даже площадка. Сцена в этом сезоне треугольной формы. И от нее на танцпол отходят два подиума, что позволит артистам взаимодействовать со зрителями. Кому же удастся через камеру достучаться до сердец судей и зрителей, узнаем уже в полночь.





