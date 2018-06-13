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Сегодня открываются дни культуры Вьетнама в Беларуси

Открытие состоится вечером на сцене Белгосфилармонии. В программе выступления мастеров искусств азиатской республики. Вьетнамские художественные коллективы увидит Минск и Брест. Выставка национального костюма и народных промыслов состоится в Историческом музее. За последние годы поток туристов как в Беларусь, так и во Вьетнам увеличился. Уже три года действует безвизовый въезд во Вьетнам для белорусских туристов на 15 дней.

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В рамках дней культуры презентуют туристический потенциал Вьетнама. Республика на берегу Южно-Китайского моря за последние несколько лет приняла около 10 000 белорусов.

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