Сегодня открываются дни культуры Вьетнама в Беларуси

Открытие состоится вечером на сцене Белгосфилармонии. В программе выступления мастеров искусств азиатской республики. Вьетнамские художественные коллективы увидит Минск и Брест. Выставка национального костюма и народных промыслов состоится в Историческом музее. За последние годы поток туристов как в Беларусь, так и во Вьетнам увеличился. Уже три года действует безвизовый въезд во Вьетнам для белорусских туристов на 15 дней.